В Челябинской области общественники потребовали сменить регоператора по обращению с ТКО

"Гражданский патруль" потребовал сменить регионального оператора по обращению с ТКО в Горном кластере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

В Горный кластер входят Саткинский, Ашинский, Катав-Ивановский районы, Трёхгорный и Усть-Катав. Регоператором по результатам конкурса стало саткинское МУП "Комритсервис".

По словам общественников, на территории кластера сложилась неблагоприятная ситуация: отсутствуют площадки для сбора мусора, не хватает контейнеров, отходы не вывозятся неделями.

"В числе допущенных нарушений регоператора: ненадлежащий и несвоевременный сбор и утилизация отходов, некорректные счета, комиссионные сборы и, подозреваем, нелегальное использование закрытых свалок", — считает представитель "Гражданского патруля" в Аше Валерий Кочергин.

Кроме того, жители жалуются на ошибки в начислении платежей.

"В дома поступили квитанции из расчета от 4 до 34 человек, независимо от фактического числа жильцов. Исправлять ошибки в компании предложил самим жителям, обязав их предоставить справки о составе семей и копии правоустанавливающих документов", - отметили в организации.

В "Гражданском патруле" уверены, что ситуация требует незамедлительного вмешательства регионального минэкологии, вплоть до лишения коммунального предприятия статуса регионального оператора