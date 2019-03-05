В Челябинской области общественники потребовали сменить регоператора по обращению с ТКО

05 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

В Челябинской области общественники потребовали сменить регоператора по обращению с ТКО

"Гражданский патруль" потребовал сменить регионального оператора по обращению с ТКО в Горном кластере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

В Горный кластер входят Саткинский, Ашинский, Катав-Ивановский районы, Трёхгорный и Усть-Катав. Регоператором по результатам конкурса стало саткинское МУП "Комритсервис".

По словам общественников, на территории кластера сложилась неблагоприятная ситуация: отсутствуют площадки для сбора мусора, не хватает контейнеров, отходы не вывозятся неделями.

"В числе допущенных нарушений регоператора: ненадлежащий и несвоевременный сбор и утилизация отходов, некорректные счета, комиссионные сборы и, подозреваем, нелегальное использование закрытых свалок", — считает представитель "Гражданского патруля" в Аше Валерий Кочергин.

мусор, контейнерные площадки,(2019)|Фото: vk.com/civilpatrol

Кроме того, жители жалуются на ошибки в начислении платежей.

"В дома поступили квитанции из расчета от 4 до 34 человек, независимо от фактического числа жильцов. Исправлять ошибки в компании предложил самим жителям, обязав их предоставить справки о составе семей и копии правоустанавливающих документов", - отметили в организации.

В "Гражданском патруле" уверены, что ситуация требует незамедлительного вмешательства регионального минэкологии, вплоть до лишения коммунального предприятия статуса регионального оператора

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области общественники потребовали сменить регоператора по обращению с ТКО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мусор, вывоз мусора, квитанции, регоператор, ТКО,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 92

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети