Четверо работников Уралвагонзавода получили президентскую стипендию

05 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Четверо работников Уралвагонзавода получили президентскую стипендию

Четыре сотрудника Уралвагонзавода удостоились президентской стипендии "за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения" за 2018 год. Всего за 15 лет существования конкурса данной почетной выплаты были удостоены восемь уралвагонзаводцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Так, стипендиатом стал ведущий инженер-конструктор КБ механизации и автоматизации производства Егор Мусихин. За разработку комплекса оборудования для изготовления и испытаний модернизированных и перспективных изделий спецтехники УВЗ. Мусихин спроектировал около 20 различных установок и стендов, подтвержденных наличием конструкторской документации и внедренных в эксплуатацию. Всего за девять лет работы у инженера-конструктора более 30 проектов.

Работники отдела главного металлурга занимались темой перспективных литейных технологий и подготовки производства для изготовления отливок военной техники. Группа в составе ведущего инженера-конструктора Сергея Сапожкова и инженера-конструктора Елены Зверевой под руководством заместителя главного металлурга Сергея Мартыненко разработали технологию на детали современных боевых машин. В частности, спроектирована оснастка для формовки по технологии ХТС, изготовленные образцы успешно прошли испытания.

"Новые технологии по 3D-проектированию отливок, компьютерному моделированию литейных процессов, применению аддитивной технологии позволили существенно уменьшить сроки подготовки производства новой спецтехники. Помимо этого, так исключается способ проб и ошибок в реальном производстве и минимизируются затраты на проектирование и изготовление дорогостоящей технологической оснастки", - сказал главный металлург Уралвагонзавода Хакимжан Байков.

По его словам, на сегодняшний день коллектив продолжает совершенствовать технологию для снижения себестоимости и повышения качества изделий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Четверо работников Уралвагонзавода получили президентскую стипендию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралвагонзавод, работники, стипендия, технологии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 94

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети