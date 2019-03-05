Четверо работников Уралвагонзавода получили президентскую стипендию

Четыре сотрудника Уралвагонзавода удостоились президентской стипендии "за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения" за 2018 год. Всего за 15 лет существования конкурса данной почетной выплаты были удостоены восемь уралвагонзаводцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Так, стипендиатом стал ведущий инженер-конструктор КБ механизации и автоматизации производства Егор Мусихин. За разработку комплекса оборудования для изготовления и испытаний модернизированных и перспективных изделий спецтехники УВЗ. Мусихин спроектировал около 20 различных установок и стендов, подтвержденных наличием конструкторской документации и внедренных в эксплуатацию. Всего за девять лет работы у инженера-конструктора более 30 проектов.

Работники отдела главного металлурга занимались темой перспективных литейных технологий и подготовки производства для изготовления отливок военной техники. Группа в составе ведущего инженера-конструктора Сергея Сапожкова и инженера-конструктора Елены Зверевой под руководством заместителя главного металлурга Сергея Мартыненко разработали технологию на детали современных боевых машин. В частности, спроектирована оснастка для формовки по технологии ХТС, изготовленные образцы успешно прошли испытания.

"Новые технологии по 3D-проектированию отливок, компьютерному моделированию литейных процессов, применению аддитивной технологии позволили существенно уменьшить сроки подготовки производства новой спецтехники. Помимо этого, так исключается способ проб и ошибок в реальном производстве и минимизируются затраты на проектирование и изготовление дорогостоящей технологической оснастки", - сказал главный металлург Уралвагонзавода Хакимжан Байков.

По его словам, на сегодняшний день коллектив продолжает совершенствовать технологию для снижения себестоимости и повышения качества изделий.