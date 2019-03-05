Подросток открыл стрельбу из пневматики по ученикам школы на Кубани
Пятеро учеников получили ранения в результате стрельбы в школе в Темрюкском районе Краснодарского края.
По данным "Интерфакса", инцидент произошел в средней школе №10 станицы Ахтанизовская.
Стрельбу из пневматического пистолета открыл 14-летний учащийся этой же школы.
В январе в Красноярском крае подросток открыл стрельбу около школы. Ученик девятого класс совершил несколько выстрелов из ружья.
В саму школу зайти ему не удалось, никто из учеников не пострадал.