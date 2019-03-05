05 Марта 2019
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Общество Свердловская область

Полицейские и пятикратная чемпионка мира Ольга Котлярова вручили паспорта школьникам Екатеринбурга

Полицейские Екатеринбурга и пятикратная чемпионка мира, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Ольга Котлярова вручили школьникам первые в их жизни паспорта.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, этой чести в рамках акций "8 марта в каждый дом!" и "Мы - граждане России!" были удостоены 22 подростка. По его сведениям, мероприятие началось с гимна РФ, а затем под аплодисменты родителей, учителей и товарищей, ребята получили паспорта. Знаменитой спортсменке помогали начальник кадровой службы УМВД по Екатеринбургу Зоя Захарова, кавалер "Ордена мужества" и медали "За Отвагу", участник боевых действий, командир взвода ОМОН, майор милиции в отставке Павел Кутуков, руководитель подразделения по вопросам миграции ОП №9 Ольга Антипова, ее коллега из ОП №5 Ольга Яндышева и кавалер медали "За боевые заслуги", подполковник милиции в отставке Михаил Гончар.

Ольга Котлярова, вручение паспортов(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Ольга Котлярова пожелала детям успехов. "Главное, чему меня научил спорт - если упорно трудиться, то абсолютно все цели достижимы. Всегда верьте в себя и имейте план", - подчеркнула чемпионка.

Вместе с паспортом участникам мероприятия подарили значок патриота и Конституцию России. Не остались без внимания и жены двух ветеранов органов внутренних дел гарнизона – Людмила Собольникова и Наталья Солдатова: женщины были удостоены знака Почета "За верность и преданность". У юбиляров Солдатовых двое детей, пять внуков и маленький правнук, а супруги Собольниковы воспитали двух детей, а сейчас помогают растить внука.

Ольга Котлярова, вручение паспортов(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Всех, кто в этот день пришел на праздник, своими выступлениями поздравили студент колледжа искусств и культуры Екатеринбурга Вячеслав Верхотурцев с патриотичной песней "Россия", а также танцевальный коллектив школы искусств №6 им. Архипова и ансамбль регионального полицейского Главка "Офицерское трио", исполнившие три композиции, посвященных воинам-интернационалистам и родному городу.

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Полицейские и пятикратная чемпионка мира Ольга Котлярова вручили паспорта школьникам Екатеринбурга

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Теги: полиция, паспорта, Екатеринбург



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