За убийство таксиста и угон его машины южноуралец сел в тюрьму на 8 лет

20-летний житель Каслинского района получил 8,5 лет в колонии строгого режима за убийство таксиста и угон машины.

В сентябре прошлого года таксист забрал злоумышленника с остановки в Каслях и повез в село Багаряк, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

По пути они остановились и начали пить спиртное, произошел конфликт, в ходе которого пассажир избил таксиста, а потом задушил.

Труп таксиста мужчина выбросил в овраг, а машину угнал.