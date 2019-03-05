Акция "Две гвоздики товарищу Сталину" вышла в регионы

Сегодня, 5 марта, в день смерти Сталина к его могиле у Кремлевской стены люди возложили более 8 тысяч красных гвоздик. Группа активистов, противостоящая десталинизации и десоветизации, продолжает бороться с искажением истории, организуя акцию "Две гвоздики товарищу Сталину" в памятные даты, связанные с руководителем СССР. В этом году к акции присоединился Челябинск. Там в Саду Победы на монументе в память Защитников Отечества поставили портрет Иосифа Сталина. О том, как акция прошла в Москве рассказал координатор проекта Игорь Сергеев в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

"С нами был Яков Джугашвили, я видел и новые лица, присоединились те, кого мы давно не видели, – рассказывает Сергеев. – Это 18-ое возложение цветов, в декабре будет юбилей - 140-летие Сталина, акция пройдет в 19 раз. Идея присоединения регионов давно витает в воздухе, у нас проводили акцию в Киеве, причем даже после Майдана, но с 2015 года связь с координаторами потеряна. Отлично, что в этом году к нам присоединился Урал, потому что наследие Сталина не только и не столько в Москве – просто каждый может найти в своем городе или населенном пункте место, связанное с Великой Отечественной войной или с историей сталинского периода, и там поставить портрет, возложить цветы. Думаю, акция пойдет в регионы, и это гораздо лучше, чем когда просто стекаются деньги в Москву на цветы".

Примечательно, что первая попытка провести возложение "Двух гвоздик для товарища Сталина" в регионах России произошла именно на Урале, как мы помним из истории, это "опорный край державы", ковавший победу в Великой Отечественной войне, здесь размещались заводы-гиганты, фабрики, закрытые города, где разрабатывали атомное оружие после Второй мировой войны. В Челябинске в Саду Победы появились традиционные две гвоздики. Инициатор акции в Челябинске экскаваторщик Михаил Марков, в беседе с корреспондентом Накануне.RU рассказал, что случайно нашел группу активистов и присоединился к возложению цветов самостоятельно, так как других координаторов в регионах нет, он говорит, что просто просто выполнил свой гражданский долг, "каким я его вижу".

"Мне и моим детям - жить в нашей стране, которую нам оставили наши предки, обильно полив ее потом и кровью. Я считаю Сталина одним из самых величайших героев русской истории, которому довелось руководить ГИГАНТСКОЙ страной в достаточно тяжелейшие периоды ее развития, - пояснил свою позицию организатор акции в Челябинске. - Революция, гражданская война, первые пятилетки, бухаринско-троцкистско-тухачевские заговоры, Великая Отечественная война, битва за Москву, Сталинград. гигантская эвакуация сотен предприятий с рабочими и семьями. Такого руководителя нельзя забывать, иначе придет "горбачев" и развалит страну, выведет войска в голое поле".

Возможно, подобный опыт будет распространяться и дальше, и акция "Две гвоздики" массово выйдет за границы МКАДа. Ведь и девять лет назад предложение одного блогера в день рождения Сталина собраться и лично почтить память возложением пары гвоздик внезапно вызвало широкую поддержку. Затем образовалась группа граждан, не объединенных партийными предпочтениями, которая создала традицию такого возложения цветов дважды в год – в день смерти и в день рождения Сталина. Внезапно к акции захотели присоединиться люди из регионов – не все могут позволить себе прилететь в Москву, но на цветы стали регулярно приходить пожертвования – с просьбой возложить гвоздики "от их имени". В этом году произошел прецедент, когда те самые люди из регионов решили не участвовать в акции заочно, а самостоятельно организовать акцию у себя дома, почтить память лично.

Некоторые участники группы уверены, что 5 марта Сталину "помогли" умереть, так как трое суток не пускали к нему врачей. Другие вспоминают циничную акцию на Западе – наши нынешние "партнеры" раздавали бесплатный борщ в честь смерти Сталина. Напомним, что даты, связанные с жизнью и смертью человека, руководившего СССР в годы индустриализации и Великой Отечественной войны, активно игнорируются российской властью, как и многие, связанные с советской историей.