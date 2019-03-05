"Кому-то потребовалось шикарное место в центре города": москвичи требуют сохранить глазную больницу в Мамоновском переулке

Москвичи выступают против выселения Офтальмологической клинической больницы из зданий в центре Москвы, в Мамоновском переулке.

По задумке властей, все подразделения больницы летом 2019 года после капитального ремонта будут переведены в Московский городской офтальмологический центр на территории Боткинской больницы.

Жители озабочены тем, что лишатся возможности получать качественную и доступную помощь, а также тем, произойдет сокращение койко-мест, которое неизбежно повлечет за собой сокращение штата Мамоновки.

После протеста общественности 22 февраля ГКБ им. С.П.Боткина выступила с официальными разъяснениями.

Отмечается, что при переезде будет полностью сохранена структура существующих подразделений филиала и все направления помощи. Количество коечных мест и штатных сотрудников не изменится.

В пояснении также говорится, что техническое состояние здания на Мамоновском переулке не позволяет привести его к санитарным требованиям и развернуть там достаточное количество современных операционных.

Однако депутат столичного парламента Елена Шувалова (КПРФ) на своем сайте привела факты, которые опровергают все официальные разъяснения.

"Факты говорят сами за себя. В ремонтируемом под глазной корпусе №19 Больницы им. С.П.Боткина будет 86 коек против 180, которые сейчас работают не "на Мамоновке", а в Московской офтальмологической клинической больнице, которую при так называемой оптимизации сделали филиалом Больницы им. С.П.Боткина. Всем, кроме, видимо, руководства боткинской больницей, ясно, что на 86 больных врачей требуется меньше, чем на 180. Так чья же, на самом деле, информация ложная?" - говорится в объяснении Шуваловой.

Как отмечает депутат, видимо, кому-то потребовалось шикарное место в центре Москвы, которое занимает больница.

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