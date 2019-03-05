"Это слежка за гражданами!" В Госдуме принят закон о единой базе собственников сим-карт

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Они позволяют банкам получать полные данные о физических или юридических лицах по номеру их мобильного телефона. Для этого в России будет создана единая система сведений об абонентах, информацию в которую будут направлять все сотовые операторы без согласия абонентов, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки понадобились для исключения возможности мошенничества при идентификации клиентов банков по номеру телефона, заявили авторы - депутаты от "Единой России". Распространение "токсичных" (номера, которые принадлежали другим абонентам) и незаконных сим-карт создает риски для безопасного получения банковских услуг с использованием номера телефона.

Проект предусматривает создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте - точки подключения для всех участников на базе универсального программного интерфейса.

"Полученный запрос пользователя системы будет в зашифрованном виде автоматически перенаправляться присоединенному к системе оператору подвижной радиотелефонной связи, осуществляющему в данный момент обслуживание номера абонента. Данные об абонентах - физлицах и о пользователях услугами связи абонента - юридического лица, индивидуального предпринимателя либо физического лица также будут передаваться операторами связи с использованием системы проверки сведений об абоненте", - описывают авторы принцип работы системы.

Сейчас владельцы "токсичных" сим-карт уже испытывают проблемы из-за звонков коллекторов и банков, у которых есть претензии к бывшему собственнику номера. Депутаты поинтересовались, не усугубит ли проект ситуацию, ведь в теории телефоны всех клиентов мобильных операторов попадут в единую систему.

"Ресурс будет максимально закрытым, он предусматривает обращение только организаций, предусмотренных законом по согласованию Банка России", - отметил один из соавторов, заместитель председателя комитета по финансовому рынку Антон Гетта. По его словам, предоставлять сведения об абонентах обяжут представителей "большой четверки" операторов и крупные компании, обращаться к реестру смогут все организации, занимающиеся кредитованием, и органы власти при необходимости верификации номера.

Сама система проверки сведений об абонентах уже разработана Центральным научно-исследовательским институтом связи. Технически она может начать работу сразу после принятия проекта.

Против идеи выступила фракция ЛДПР, депутат Сергей Иванов заявил, что поправки создают нового "монстра", у которого будут находиться все телефонные номера жителей России.

"В проекте написано, что ваше согласие на передачу личных данных не требуется. Это значит, что сведения могут использоваться не только банкирами для того, чтобы узнать ваш номер телефона. Очень может быть, что это будет использоваться как раз товарищами, которые вам смогут испортить жизнь, потому что вы, например, не пришли на выборы. Все целенаправленно идет к созданию Большого брата, который будет следить за вами. ЛДПР против такой слежки за гражданами", - заявил депутат.

Однако либерал-демократы оказались в меньшинстве. Другие фракции поддержали поправки в первом чтении.