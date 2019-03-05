"Ты туда не ходи, сюда ходи". Уральские коммунальщики сбрасывали снег с крыши дома на прохожих

В Екатеринбурге коммунальщики чистили крышу без предупреждающих знаков и ограждений. Снег летел на прохожих. Такая уборка проходила в районе Уралмаш на проспекте Космонавтов. Видео в группе "Инцидент. Екатеринбург" опубликовал местный житель, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Встретил такую картину. Уборка снега с крыши без ограждения. Люди проходят, машины ездят. Космонавтов, 76.", - пишет Александр.

Напомним, что в Екатеринбурге зарегистрировано уже два случая травмирования людей из-за падения наледи с крыши.

На некачественную уборку улиц этой зимой неоднократно указывали и горожане и Госавтоинспекция . Жители отмечали, что снег с дорог и тротуаров не убирается, а просто сдвигается к обочине, образуя валы. ГИБДД указывала, что нарушения выражены в наличии снежного наката на проезжей части, снежных валов, а также было обнаружено, что переходные переходы не расчищались от снега. Были претензии к качеству уборки парка Зеленая роща, где трактор повредил стволы вековых деревьев . Затянули с уборкой и владельцы коммерческих площадок - им пришлось угрожать штрафами.

Из-за плохой уборки снега могут "полететь головы" руководителей районов. Мэр Александр Высокинский передал им список всех мест, которые завалены снегом. Убрать завалы необходимо до 10 марта. Между тем, недавно глыба льда упала на человека даже со здания самой горадминистрации.