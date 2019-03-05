"Ты туда не ходи, сюда ходи". Уральские коммунальщики сбрасывали снег с крыши дома на прохожих
В Екатеринбурге коммунальщики чистили крышу без предупреждающих знаков и ограждений. Снег летел на прохожих. Такая уборка проходила в районе Уралмаш на проспекте Космонавтов. Видео в группе "Инцидент. Екатеринбург" опубликовал местный житель, передаёт корреспондент Накануне.RU.
"Встретил такую картину. Уборка снега с крыши без ограждения. Люди проходят, машины ездят. Космонавтов, 76.", - пишет Александр.
Напомним, что в Екатеринбурге зарегистрировано уже два случая травмирования людей из-за падения наледи с крыши.
Из-за плохой уборки снега могут "полететь головы" руководителей районов. Мэр Александр Высокинский передал им список всех мест, которые завалены снегом. Убрать завалы необходимо до 10 марта. Между тем, недавно глыба льда упала на человека даже со здания самой горадминистрации.