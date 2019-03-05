Наталья Поклонская презентует свои мемуары в Ливадийском дворце

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская была вынуждена перенести презентацию своей книги мемуаров. Мероприятие назначили на вторник, 5 марта, но приболел муж и соавтор Поклонской Иван Соловьев.

По этому поводу Наталья написала в соцсетях: "Сегодня должна была состояться презентация нашей новой книги "Крымская весна: до и после. История из первых уст". Книга была написана одной командой единомышленников, в которую входила я и мой муж Иван Соловьёв. И когда один из членов команды серьёзно приболел, мы не сочли возможным провести презентацию с участием только одного из авторов".

Впрочем, Поклонская все же презентует книгу в Москве – 12 и 13 марта в столичных книжных магазинах. Однако первую встречу с читателями депутат проведет в летней резиденции последнего русского царя – Николая II.

"Первая презентация состоится в Крыму 10 марта. Площадкой станет Белая парадная столовая Ливадийского дворца. Надеемся на свободную творческую обстановку и интересные сюрпризы. Тем более, что с сегодняшнего дня книга поступила в широкую продажу", - рассказала Поклонская.