"Ребята сделали все, что смогли". Челябинский "Трактор" выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Челябинский хоккейный клуб "Трактор" потерпел четвертое поражение от екатеринбургского "Автомобилиста" и завершил выступление в плей-офф КХЛ. В этом сезоне игроков команды преследовала череда травм, а в середине сезона даже пришлось сменить тренера. У действующего наставника претензий к хоккеистам нет, по его словам, они "сделали все, что смогли", передает корреспондент Накануне.RU.

В начале сезона губернатор Борис Дубровский поставил перед командой задачу "нацелиться на медали". В прошлом сезоне "Трактор" стал бронзовым призером КХЛ.

"Для "Трактора" прошлый сезон был сезоном больших удач для команды. В предстоящем – выход в плей-офф даже не обсуждается. Давайте еще раз нацелимся на медали!", - подчеркнул он.

Команда смогла справиться с задачей минимум на сезон.

"Трактор" преследовала эпидемия травм, поэтому не всегда игра команды радовала. Но результат достигнут. Надеюсь, наши ребята смогут сконцентрироваться на предстоящих матчах и дать бой "Автомобилисту", - заявил ранее губернатор.

Однако в первом же раунде плей-офф "Трактор" потерпел четыре поражения подряд от "Автомобилиста" и завершил сезон.

"На сегодняшний день ребята сделали все, что смогли. По большому счету, претензий к ним нет. Они старались, выкладывались. Была хорошая самоотдача. Им отдельное спасибо. К сожалению, сезон закончился. Есть моменты положительные – зашли в плей-офф в тяжелой ситуации. Есть моменты отрицательные – рано закончили плей-офф. Выигрывает сильнейший", - отметил и.о. главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный после матча.

Директор "Трактора" Иван Сеничев на командном собрании с руководством клуба поблагодарил команду за самоотверженность, отметив прогресс молодых игроков.

"Финиш получился тяжелым, много травм, но я благодарю команду за самоотверженность. Она присутствовала всегда. Да, не хватило мастерства, да, возможно, с травмированными игроками, среди которых сразу трое лидеров нападения – Рихард Гюнге, Пол Щехура, Райан Стоа, был бы другой результат. Уверен, что в следующем сезоне мы будем сильнее", - подчеркнул он.

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев также отметил большое количество травм в этом сезоне.

"В лазарете побывало 24 игрока, некоторые из них несколько раз. Считаю, что тренерский штаб свою работу выполнил хорошо. Хочу отдельно поблагодарить команду за плей-офф. Хоть мы и уступили во всех матчах, что, конечно, очень обидно, но был виден единый коллектив и огромное желание в глазах", - отметил он.

Защитник "Трактора" Игорь Исаев подчеркнул, что команда билась до конца, игроки не хотели закончить серию 0-4. "Считаю, что мы заслуживали победу в прошлом матче, этот тоже должны были брать. Могли все перевернуть, но имеем то, что имеем", - заявил он после матча.

Руководство клуба и хоккеисты поблагодарили болельщиков за поддержку.

"Спасибо им огромное за сезон. Он был невероятно тяжелый. Мы их подводили, показывая игру, которую ни они, ни мы не хотели видеть. С помощью их поддержки мы шли вперед и добились главного – выхода в плей-офф. Мы играем для них, и они очень нам нужны и важны", - подчеркнул Исаев.

Многие болельщики поддержали команду после вылета из плей-офф и поблагодарили за сезон, другие критиковали игроков.

"Хоккей может и не получился в этом сезоне, но фигурное катание отличное. Спасибо за сезон, программу минимум выполнили", - написал Андрей.

"За домашние матчи с Авто не стыдно! Даже при таком минимуме игроков могут играть не плохо. А если ещё и удачную химию с тренерским составом подобрать, то можно смотреть в будущее оптимистично", - считает болельщик Иван.

"За убогий сезон, полный поражений и разочарования!!! Весь сезон команда не желала играть! Никакого удовольствия! Я даже смотреть игры перестал, так обзор да результат смотрел! Ужасно", - негодовали другие.

В целом болельщики рассчитывают, что после это сезона в составе команды, как и в тренерском штабе произойдут изменения.

"Ждём новостей по поводу изменений в клубе, а также по поводу контрактов игроков, посмотрим, что будет, очень интересно чего нам ожидать", - отметил Евгений.

"Сегодня была игра, за нее спасибо. Сезон в историю и забыть. Надеюсь на серьезные перемены в команде и главное в руководстве", - подчеркнул Михаил.

Стоит отметить, что сезон 2018/19 команда начала с новым тренером. Анвар Гатиятулин, который привел "Трактор" к бронзовым медалям, перешел в хоккейный клуб СКА. Главным тренером ХК "Трактор" был назначен Герман Титов. Контракт заключили на два года, однако, проработав в должности четыре месяца, Титов покинул пост, объяснив свое решение "сложившимися семейными обстоятельствами".