"Ребята сделали все, что смогли". Челябинский "Трактор" выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

05 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Челябинская область

"Ребята сделали все, что смогли". Челябинский "Трактор" выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Челябинский хоккейный клуб "Трактор" потерпел четвертое поражение от екатеринбургского "Автомобилиста" и завершил выступление в плей-офф КХЛ. В этом сезоне игроков команды преследовала череда травм, а в середине сезона даже пришлось сменить тренера. У действующего наставника претензий к хоккеистам нет, по его словам, они "сделали все, что смогли", передает корреспондент Накануне.RU.

В начале сезона губернатор Борис Дубровский поставил перед командой задачу "нацелиться на медали". В прошлом сезоне "Трактор" стал бронзовым призером КХЛ.

"Для "Трактора" прошлый сезон был сезоном больших удач для команды. В предстоящем – выход в плей-офф даже не обсуждается. Давайте еще раз нацелимся на медали!", - подчеркнул он.

Команда смогла справиться с задачей минимум на сезон.

ХК Трактор, ХК Автомобилист,(2019)|Фото: hctraktor.org

"Трактор" преследовала эпидемия травм, поэтому не всегда игра команды радовала. Но результат достигнут. Надеюсь, наши ребята смогут сконцентрироваться на предстоящих матчах и дать бой "Автомобилисту", - заявил ранее губернатор.

Однако в первом же раунде плей-офф "Трактор" потерпел четыре поражения подряд от "Автомобилиста" и завершил сезон.

"На сегодняшний день ребята сделали все, что смогли. По большому счету, претензий к ним нет. Они старались, выкладывались. Была хорошая самоотдача. Им отдельное спасибо. К сожалению, сезон закончился. Есть моменты положительные – зашли в плей-офф в тяжелой ситуации. Есть моменты отрицательные – рано закончили плей-офф. Выигрывает сильнейший", - отметил и.о. главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный после матча.

Трактор, и.о. главного тренера Трактора Алексей Тертышный,(2019)|Фото: hctraktor.org

Директор "Трактора" Иван Сеничев на командном собрании с руководством клуба поблагодарил команду за самоотверженность, отметив прогресс молодых игроков.

"Финиш получился тяжелым, много травм, но я благодарю команду за самоотверженность. Она присутствовала всегда. Да, не хватило мастерства, да, возможно, с травмированными игроками, среди которых сразу трое лидеров нападения – Рихард Гюнге, Пол Щехура, Райан Стоа, был бы другой результат. Уверен, что в следующем сезоне мы будем сильнее", - подчеркнул он.

ХК Трактор, ХК Автомобилист,(2019)|Фото: hctraktor.org

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев также отметил большое количество травм в этом сезоне.

"В лазарете побывало 24 игрока, некоторые из них несколько раз. Считаю, что тренерский штаб свою работу выполнил хорошо. Хочу отдельно поблагодарить команду за плей-офф. Хоть мы и уступили во всех матчах, что, конечно, очень обидно, но был виден единый коллектив и огромное желание в глазах", - отметил он.

Защитник "Трактора" Игорь Исаев подчеркнул, что команда билась до конца, игроки не хотели закончить серию 0-4. "Считаю, что мы заслуживали победу в прошлом матче, этот тоже должны были брать. Могли все перевернуть, но имеем то, что имеем", - заявил он после матча.

Трактор, Автомобилист,(2019)|Фото: hctraktor.org

Руководство клуба и хоккеисты поблагодарили болельщиков за поддержку.

"Спасибо им огромное за сезон. Он был невероятно тяжелый. Мы их подводили, показывая игру, которую ни они, ни мы не хотели видеть. С помощью их поддержки мы шли вперед и добились главного – выхода в плей-офф. Мы играем для них, и они очень нам нужны и важны", - подчеркнул Исаев.

Многие болельщики поддержали команду после вылета из плей-офф и поблагодарили за сезон, другие критиковали игроков.

"Хоккей может и не получился в этом сезоне, но фигурное катание отличное. Спасибо за сезон, программу минимум выполнили", - написал Андрей.

"За домашние матчи с Авто не стыдно! Даже при таком минимуме игроков могут играть не плохо. А если ещё и удачную химию с тренерским составом подобрать, то можно смотреть в будущее оптимистично", - считает болельщик Иван.

"За убогий сезон, полный поражений и разочарования!!! Весь сезон команда не желала играть! Никакого удовольствия! Я даже смотреть игры перестал, так обзор да результат смотрел! Ужасно", - негодовали другие.

В целом болельщики рассчитывают, что после это сезона в составе команды, как и в тренерском штабе произойдут изменения.

"Ждём новостей по поводу изменений в клубе, а также по поводу контрактов игроков, посмотрим, что будет, очень интересно чего нам ожидать", - отметил Евгений.

"Сегодня была игра, за нее спасибо. Сезон в историю и забыть. Надеюсь на серьезные перемены в команде и главное в руководстве", - подчеркнул Михаил.

Стоит отметить, что сезон 2018/19 команда начала с новым тренером. Анвар Гатиятулин, который привел "Трактор" к бронзовым медалям, перешел в хоккейный клуб СКА. Главным тренером ХК "Трактор" был назначен Герман Титов. Контракт заключили на два года, однако, проработав в должности четыре месяца, Титов покинул пост, объяснив свое решение "сложившимися семейными обстоятельствами".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Ребята сделали все, что смогли". Челябинский "Трактор" выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Трактор, хоккей, плей-офф, КХЛ,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.03.2019 09:42 Мск Ветеран свердловского хоккея: самым опасным соперником для "Автомобилиста" в Кубке Гагарина является "Авангард"
Ранее 05.03.2019 08:14 Мск "Автомобилист" пишет историю: команда из Екатеринбурга вышла во второй раунд Кубка Гагарина
Ранее 01.03.2019 07:51 Мск Кубок Гагарина: "Автомобилист" вновь оказался сильнее "Трактора"
Ранее 27.02.2019 07:45 Мск "Автомобилист" не оставил шансов "Трактору" в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 63

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети