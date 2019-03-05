Овсянников поручил 31-летнему Кусову повысить рождаемость в Севастополе

На 1 января 2019 года население Севастополя приросло на 6 тыс. 449 человек, сейчас в городе проживает более 443 тыс. человек. Рост населения происходит не по естественным причинам, а за счет миграционных процессов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства города-героя.

По итогам прошлого года Севастополь вошел в пятерку лидеров по приросту населения среди субъектов России, но, как было сказано, происходит это не за счет роста рождаемости. Губернатор Дмитрий Овсянников поручил своему заместителю Ивану Кусову продумать набор мер, который бы позволил стимулировать в Севастополе рождаемость. В том числе – доплаты семьям за счет так называемого регионального материнского капитала, возможно, будут разработаны другие меры поддержки.

Всего в Севастополе в 2018 году родились 4 тыс. 494 младенца, отмечается снижение детской смертности по сравнению с предыдущим периодом на 30%.