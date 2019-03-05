Воронежская область в 2019 году получит более 9 млрд рублей в рамках реализации федеральных нацпроектов

О ходе реализации национальных проектов на территории Воронежской области рассказал накануне на совещании в правительстве региона заместитель губернатора – первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Воронежская область принимает участие в 11 национальных проектах из 12, кроме проекта «Наука». В рамках нацпроектов в регионе инициировано 44 региональных проекта, в реализацию которых будут вовлечены 22 исполнительных органа государственной власти Воронежской области. На текущую дату в ГИИС «Электронный бюджет» заключены все 33 соглашения, вывешенные министерствами, на общую сумму 6,8 миллиардов рублей, сообщили Накануне.RU в уравлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В соглашениях о реализации региональных проектов определено более 250 целевых показателей, из них 192 должны быть достигнуты в 2019 году. Финансирование мероприятий отдельных региональных проектов, например, в рамках нацпроектов «Образование» и «Культура», будет осуществляться министерствами в форме субвенций по результатам конкурсного отбора. Кроме того, по отдельным национальным проектам (например, «Экология», «Безопасные и качественные дороги») федеральные министерства перенесли сроки заключения соглашений с субъектами на март 2019 года. Таким образом, работа с министерствами по заключению соглашений будет завершена к концу апреля.

Общая сумма федеральных субсидий в рамках реализации национальных проектов в 2019 году ожидается в размере 9,4 миллиарда рублей. За шесть лет в регион планируется привлечь оценочно более 40 миллиардов рублей из федерального бюджета (из областного бюджета будет потрачено порядка 20 миллиардов рублей). Всего в 2019 году в рамках реализации нацпроектов планируется освоить 16,8 млрд рублей. Наибольшие суммы будут направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей, развитие сельских территорий и развитие дорожной сети. По сравнению с 2018 годом в текущем году в 3,2 раза увеличится финансирование мероприятий социальной защиты населения (1,9 млрд рублей), в 2,3 раза - мероприятий сфере образования (2,3 млрд рублей).

Что касается соглашений о целях и показателях региональных проектов, то здесь Виталий Шабалатов также отметил основную проблему, требующую решения на федеральном уровне. Состав и значения целевых показателей и соответствующие мероприятия, направленные на их достижение, во многих случаях не соответствуют содержанию паспортов региональных составляющих федеральных проектов, согласованных ранее министерствами, или же не обеспечены финансированием. Это существенно осложняет разработку паспортов региональных проектов и достижение поставленных целевых показателей. Вице-губернатор предложил выйти на федеральный уровень с инициативой сформировать и утвердить единый обязательный для всех министерств порядок формирования паспортов федеральных и региональных проектов и заключения соответствующих соглашений. Предложение было поддержано.

Кроме того, Виталий Шабалатов в своем докладе подчеркнул важность организации взаимодействия с органами местного самоуправления – реализация 9 из 44 региональных проектов подразумевает полномочия муниципального уровня и софинансирование из муниципальных бюджетов. Например, в проект «Современная школа», вовлечено 32 муниципалитета. В целом в реализацию региональных проектов Воронежской области вовлечены все 34 муниципальных района и городских округа. В максимальном количестве региональных проектов на условиях софинансирования будет участвовать город Воронеж – 5 проектов и Павловский муниципальный район – 4 проекта.

Общий объем финансирования мероприятий с участием органов исполнительной власти в 2019 году составит порядка 3,5 млрд рублей, из них 2,6 млрд – из федерального бюджета, 835 млн рублей – из бюджета Воронежской области, а софинансирование из бюджетов муниципальных образований составит порядка 67 млн. рублей. ИОГВ и органам местного самоуправления был дан ряд рекомендаций по обеспечению постоянного рабочего взаимодействия, в том числе, разработать и согласовать паспорта муниципальных проектов, а также организовать мониторинг мероприятий в рамках реализации региональных проектов.

Губернатор Александр Гусев, под председательством которого проходило совещание, отметил, что работа по подготовке паспортов региональных проектов проходила в жестких временных рамках, и поблагодарил руководителей профильных подразделений правительства области и их подчиненных за оперативность. Также он подчеркнул важность контроля за распределением средств, поступающих из федерального бюджета. "Прошу обратить внимание на то, что часть средств идет напрямую гражданам, например, субсидии. Сбоев в получении людьми денег быть не должно, и нам необходимо наладить за этим контроль. Следить нужно и за деньгами, поступающими в муниципальные бюджеты в рамках реализации нацпроектов через соглашения, и тут нужно договориться о правильном контроле, без диктата", - прокомментировал глава региона.

Кроме того, он обратил внимание на то, что дополнительные средства, необходимые на реализацию поручений, озвученных в ежегодном послании президента РФ Федеральному Собранию, будут выделены в полном объеме. Александр Гусев также поручил подготовить и согласовать с федеральными министерствами единую форму отчетности по реализации национальных проектов, которую регион сможет представлять всем контролирующим структурам, включая общественные организации, за исключением министерства финансов РФ. "Население ждет от нашей деятельности результата, но и отчетность никуда не денется. Если сейчас не согласовать единую понятную форму, один пакет документов, который мы сможем предоставлять всем, – погрязнем в бумажной работе, составляя отчеты", - отметил Александр Гусев.