Александр Гусев поставил задачу: Региону надо "делать рывок в промышленности"

Воронежский губернатор Александр Гусев на совещании по вопросу реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года заявил, что эта работа не должна носить лишь формальный характер.Как передает корреспондент Накануне.RU , Александр Гусев сказал:" Если мы на самом деле хотим стать центром макрорегиона, мы должны в этом убедить наших коллег-соседей. Мало просто получить формальный статус со стороны федеральных органов власти. Нужно еще всем нам доказать, что на самом деле Воронеж может являться таким центром, который будет помогать развиваться, в том числе, областям, входящим в состав Центрально-Черноземного макрорегиона. С этих позиций мы с вами и должны будем работать", – сказал губернатор.

Как известно, стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года была утверждена 13 февраля 2019 года. В документе определены приоритеты: развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максимальным рассредоточением по территории РФ; опережающее развитие территорий с низким базовым уровнем социально-экономического развития, при этом обладающих собственным потенциалом экономического роста; социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения и недостаточным собственным потенциалом экономического роста.

В стратегии обозначены 12 макрорегионов. Воронежская область определена как перспективный крупный центр экономического роста Центрально-Черноземного макрорегиона. Город Воронеж – единственный из городов Центрально-Черноземного макрорегиона – включен в состав перспективных крупных центров экономического роста Российской Федерации, в котором сложились условия для формирования научно-образовательного центра мирового уровня. Муниципальные образования Воронежской области, специализирующиеся на сельском хозяйстве, определены как региональные агропромышленные центры.

По итогам обсуждения Александр Гусев подчеркнул, что принятая стратегия является для региона шансом, поскольку именно Воронеж определили центром макрорегиона. " Нам необходимо на сегодняшний день поверить в то, что это случится, и начать действовать. Поэтому прошу поотраслевой план со сводом экономической службе готовить. Нам это важно. Как убеждать коллег, что мы главные в этой работе по ЦФО? Наверно, мы должны предложить что-то, что их региону будет полезно. Поэтому еще раз – мы должны в срок подготовить План, по которому мы будем реализовывать Стратегию пространственного развития Российской Федерации на территории области", – дал поручение губернатор.

В качестве объединяющего начала взаимодействия с соседними областями губернатор предложил рассмотреть строительство скоростных транспортных магистралей. Что касается создания Научно-образовательного центра, то поставлена задача в течение двух недель подготовить документ, с которым можно будет обратиться в соответствующие федеральные структуры. "Мы должны эту инициативу проявить одними из первых. В число первых пяти мы не попали, но в число 20-ти мы должны попасть. Я сегодня с ректором университета беседовал. Дмитрий Александрович (Ендовицкий) готов включиться", – сообщил Александр Гусев и поручил первому заместителю председателя правительства области Владимиру Попову и руководителю департамента образования, науки и молодежной политики области Олегу Мосолову пригласить также других ректоров для обсуждения и совместно сформировать необходимую документацию.

Губернатор акцентировал внимание на необходимости "сместить акценты в стратегии развития сельского хозяйства". Губернатор отметил, что Воронежская область состоялась как аграрный регион. "Уделять особое внимание уже отработанным процессам никакого смысла нет. Я прошу в плане работы над реализацией Стратегии пространственного развития это учитывать. И второе, если говорить о развитиии экономики, – мы должны сейчас, что называется, костьми лечь на развитие промышленности. К сожалению, нас все позиционируют как депрессивный регион с точки зрения промышленного развития. Поэтому наша задача сейчас – в промышленности делать какой-то рывок", – подчеркнул глава региона.

Также Александр Гусев поручил разработать перспективный план развития Воронежа в части проекта «Умный город» и формирования комфортной городской среды." И отдельная вещь – это план первоочередных мероприятий. В большом плане нужно выделить мероприятия, которые можно реализовывать в этом году. Они должны быть по максимуму погружены в уже существующие планы и финансовые инструменты", – резюмировал глава региона.