Пересмотр дела уральского "ловца покемонов" отложили до 13 марта

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга перенёс заседание по делу екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, которого прозвали "ловцом покемонов" из-за игры в "Pokemon Go" в Храме-на-Крови. Как сообщил сам Соколовский, процесс состоится 13 марта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Съездил сегодня на суд, на котором меня должны были отпустить из-под условного срока за 282. В итоге почему-то на моем суде не оказалось моего личного дела и инспектора. Зачем его вообще назначали и зачем меня звали, если можно просто заранее проверить, есть ли дело на месте?" - пишет блогер.

Соколовского судили из-за того, что в начале августа 2016 года молодой человек снял на видео процесс ловли покемонов в Храме-на-Крови и выложил ролик в интернет. После этого правоохранители из подразделения по борьбе с экстремизмом организовали проверку, и видео в храме оказалось едва ли не самым безобидным из установленных в ходе его активной деятельности правонарушений. Изначально суд приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно, но позже ему смягчили приговор до двух лет и трех месяцев условно с испытательным сроком два года.

Ходатайство о смягчении приговора уральскому блогеру подал его адвокат.