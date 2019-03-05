ФСИН: Кокорин не получал ожогов после лечения колена в СИЗО

Футболист Александр Кокорин, находящийся под арестом в СИЗО, не получал ожогов в результате медицинских процедур в "Бутырке".

Ранее такая информация появилась в СМИ. Как сообщил адвокат футболиста Андрей Ромашов, врачи изолятора сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры игрок получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге.

Во ФСИН утверждают, что Кокорину провели процедуру электромиостимуляции, после которой у него было "незначительное покраснение кожи".

Отмечается, что у футболиста жалоб нет, он продолжает посещение спортивного зала СИЗО, передает "Интерфакс".

Александра Кокорина, Павла Мамаева и еще нескольких человек обвиняют в избиении водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также в хулиганстве. Футболисты и другие фигуранты дела находятся под стражей с 11 октября прошлого года.

Ранее адвокат сообщил, что Кокорин не сможет принять участие в матче в СИЗО.