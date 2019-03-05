Жестокая "банда Коноваля" осуждена в Тюмени

Шестеро жителей Тюмени и Тюменского района наказаны за разбой, кражи и убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

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Банда "работала" вместе с тюменцем Никитой Коноваль, который за своим преступления в феврале 2018 г. после апелляции в областном суде получил 18 лет "строгача" и обязанность заплатить 1,3 млн руб. компенсации морального и материального вреда троим потерпевшим. Он наказан за то, что с ноября 2015 по июнь 2016 гг. совершил девять преступлений, в том числе убийство 24-летнего тюменца Никиты Шеина. Коноваль заключил досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривали отдельно.

Самым активным его сообщником был 30-летний житель Тюменского района, который участвовал во всех девяти преступлениях. Он и Коноваль в январе 2016 г. вымогали 25 тыс. рублей у тюменца, которого ночью вывезли на кладбище и поставили на колени у вырытой могилы, требуя под угрозой убийства деньги. В апреле того же года Коноваль и другие члены банды при помощи сообщника-предпринимателя похитили у одной из компаний два дизельных генератора общей стоимостью более 2,6 млн. руб., а чтобы скрыть эту аферу, убили 24-летнего Шеина, который до этого взял генераторы в аренду, а позже понял, что их украли.

30-летний житель Тюменского района получил за участие в преступлениях 15 с половиной лет колонии строгого режима. После освобождения он полтора года будет ограничен в свободе. Предпринимателя за два эпизода получил пять лет колонии строгого режима.

Двое 27-детних бандитов получили 12 и 17 лет колонии строгого режима. После освобождения они на год и полтора года будут ограничены в свободе. 30- и 29-летние преступники наказаны четырьмя годами колонии строгого режима и пятью – общего режима.

Кроме того, суд взыскал с троих осужденных, признанных виновными в убийстве, 1 млн руб. в пользу отца погибшего. А 30-летни мужчина должен заплатить ещё 10 тыс. руб. за самоуправство.