"Эхо правления Кокорина теперь звенит в ушах Шумкова". Зауральские учителя вновь пожаловались на невыплату надбавок

В Звериноголовском районе в системе образования - новый скандал на старой почве. Учителя пожаловались врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову на то, что им вновь отменили стимулирующие выплаты. Свое обращение они написали на странице главы региона в соцсети "Вконтакте".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце 2017 года педагоги Звериноголовского района несколько раз записывали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требовали разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Первое видео учителя записали в декабре - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. Экс-губернатор региона Алексей Кокорин осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в район направили дополнительно 2,7 млн рублей, однако эти деньги опять потерялись. В ситуацию также вмешался прокурор Зауралья Игорь Ткачев. Позже стало известно, что бастующие учителя получили деньги.

В департаменте образования и науки Зауралья Накануне.RU сообщили, что в район отправится руководитель образовательного ведомства Эдуард Абрамов - он проверит информацию учителей, встретится с ними и выслушает претензии.

В обращении к Шумкову педагоги отметили, что на протяжении трех последних месяцев не получают стимулирующую часть зарплаты. Учителя добавили, что глава районного отдела образования Камиля Жимбаева повысила зарплату руководству районных школ в то время как никакие дополнительные средства в район на выплаты в сфере образования в последнее время не выделялись.

В приемной главы Звериноголовского района Накануне.RU сообщили, что руководителя Михаила Шейгеца на месте нет, однако изданию удалось получить неофициальный комментарий от другого районного чиновника, который пожелал остаться неизвестным.

"Эхо правления Алексея Кокорина теперь звенит в ушах нового главы региона Вадима Шумкова. Причем, мне кажется, что в ежедневном формате. То тут косяк, то здесь беда, то там недоработка. Так и у нас получилось. После всех обращений ситуация вроде как в начале прошлого года устаканилась, но сейчас все пошло с новой силой. Документально к чиновникам отдела образования, кажется, претензий нет, мы это все проверили уже - они закон не нарушали. Однако стимулирующих выплат то нет. Сейчас Абрамов приедет, но он не тот человек, чтобы решать подобные вопросы. Он слишком мягкий. Нам нужно, чтобы Шумков лично приехал и пообщался с педагогами. Иначе они планируют в очередной раз писать видеописьмо Владимиру Путину и выходить на забастовки", - отметил собеседник Накануне.RU.