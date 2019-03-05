В Госдуме предложили вернуть государственную лесоохрану для тушения пожаров

Принятие нового лесного кодекса привело к разрушению системы охраны лесов от пожаров. Для решения проблемы необходимо усилить государственное руководство отраслью, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты на заседании приняли поправки в КоАП, касающиеся наказания за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта. Штрафы варьируются от 15 тыс. руб. до 250 тыс. руб.

По словам Жириновского, причина пожаров в том, что частник никогда не сможет быть таким же ответственным собственником, как государство. Избежать и эффективно тушить лестные пожары способны лишь государственные службы.

"При принятии нового Лесного кодекса в 2008 г. нас убеждали, что можно уволить 83 тыс. человек из гослесохраны, и оставшиеся 680 лесных инспекторов смогут обеспечить противопожарную безопасность. В итоге нанесен ущерб, вся Россия в дыму, Приморье уже горит, хотя на улице зима. В советское время был минлесхоз, сейчас агентство. Превратите его хотя бы в федеральную службу! Нужно усиливать руководство отраслью, вернуть всех, кто занимался лесной охраной", - заявил Жириновский.