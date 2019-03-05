05 Марта 2019
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Спорт В России За рубежом

В Испании решили определить лучшего российского футболиста за всю историю Лиги чемпионов

Испанский телеканал Movistar + открыл голосование за лучшего российского футболиста в истории Лиги чемпионов. Как передает корреспондент Накануне.RU, выбирать канал предлагает в своем официальном Твиттере.

Всего претендентов четверо: это бывшие игроки сборной России Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Дмитрий Аленичев.

Голосование завершится сегодня вечером, а затем эксперты канала прокомментируют его итоги. На данный момент с небольшим отрывом от Мостового лидирует Аршавин. Третье место у Карпина, а на последнем оказался Аленичев.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас продолжается голосование за стадионы мира, претендующие на звание лучшей новой арены, построенной в 2018 году. Уже определились 10 финалистов. Из российских стадионов туда попали четыре российских арены - в Мордовии, Ростове-на-Дону, Самаре и Волгограде. Победитель будет известен 7 марта.

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В Испании решили определить лучшего российского футболиста за всю историю Лиги чемпионов

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Теги: Россия, Испания, Лига чемпионов



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