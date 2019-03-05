США лишают Турцию и Индию торговых льгот

Американский президент Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США. Соответствующее уведомление направлено в конгресс.

Свое решение Трамп объяснил тем, что Нью-Дели не дает гарантий предоставления равного доступа к своим рынкам американским компания, передает Regnum. Турецкая экономика же за время действия льгот значительно укрепилась.

Ранее решение Трампа о введении пошлин в отношении Китая привело к торговой войне двух стран. По последним данным, США отсрочат намеченное на 1 марта повышение пошлин на китайскую продукцию. СМИ сообщили, что Пекин и Вашингтон находятся на финальной стадии заключения торговой сделки.