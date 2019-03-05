05 Марта 2019
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Экономика Воронежская область

980 млн рублей от управления областной собственностью прибыло в бюджете Воронежской области за 2018 год

На состоявшемся накануне заседании правительства Воронежской области было объявлено, что по результатам 2018 года было обеспечено поступление в областной бюджет 980 млн рублей неналоговых доходов от управления и распоряжения государственной собственностью Воронежской области, передает корреспондент Накануне.RU. Информация прозвучала в докладе руководителя департамента имущественных и земельных отношений области Сергея Юсупова.

Основные источники поступлений - распоряжение земельными ресурсами. Рост доходов здесь обеспечен вовлечением в оборот вновь оформленных земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов. На рост поступлений повлияла высокая активность заинтересованных лиц и конкуренция при реализации с торгов земельных участков в областном центре. Так, 19 февраля 2018 года состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 3 га по ул. Шишкова для комплексного освоения территории. Поступления в консолидированный бюджет составили 503 млн рублей, в том числе 251,5 млн рублей - в областной бюджет, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Через процедуру торгов в 2018 году в рамках программы приватизации реализован 61 объект областной собственности. В областной бюджет поступило более 114 млн рублей. В программу приватизации включается неиспользуемое имущество, которое выявляется по итогам инвентаризации областных учреждений и предприятий.

Существенный объем доходов составили поступления от регулирования рекламной деятельности. В 2018 году они составили 127 млн. рублей. Также в областной бюджет поступило более 40 млн рублей от уплаты госпошлины по лицензированию отдельных видов деятельности (розничная продажа алкогольной продукции).

В 2019 году прогнозируемый объем доходов сохранится примерно на том же уровне - ожидается поступление в совокупности не менее 877 млн рублей.

Сергей Юсупов добавил, что департаментом имущественных и земельных отношений области постоянно осуществляется поиск новых источников поступлений. Так, проводится работа по оформлению права собственности области на земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые полезащитными лесными насаждениями и водными объектами, проводится инвентаризация земельных участков, расположенных на территории Воронежа, в целях вовлечения в оборот неиспользуемых территорий .

Губернатор дополнил проект поручений указанием активизировать работу по приватизации имущества подведомственных учреждений, а также провести проверку эффективности использования учреждениями земельных участков. Глава региона дал на эту работу два месяца, после чего должен быть представлен отчет о результатах.

Кроме того, Александр Гусев напомнил о грядущем сокращении количества рекламных конструкций, особенно в центре Воронежа. "Несмотря на существенный доход от размещения рекламы, количество конструкций мы будем сокращать по мере истечения договоров аренды. Особенно это касается Воронежа. Все отмечают, как хорошо выглядит наш город, как он изменился, и все называют недостатком большое количество рекламы. К 2020 году истекает срок большинства договоров, и вопрос должен быть решен," - подчеркнул губернатор.

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980 млн рублей от управления областной собственностью прибыло в бюджете Воронежской области за 2018 год

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Теги: правительство воронежской области, распоряжение землями, неналоговые поступления, бюджет



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