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Спорт За рубежом

"Гора" из "Игры престолов" подтвердил звание самого сильного человека в мире, подняв 474 кг

30-летний Хафтор Бьёрнссон, исландский актер и спортсмен, подтвердил звание самого сильного человека в мире. Он поднял 474 килограмма и занял первое место на Arnold Strongman Classic.

Бьёрнссон хорошо известен широкой публике по роли Григора "Горы" Клигана – верного стража королевы Серсеи в сериале "Игра престолов".

Стоит отметить. Что 474 кило – это немногим больше половины веса самого Хафтора. При росте 206 см он имеет вес 200 кг.

31 января 2015 года Бьёрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на 5 шагов вперёд. Прежний рекорд был установлен в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу Орм Сильный, который пронес на себе корабельную мачту аналогичного веса на три шага, прежде чем сломал себе спину.

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"Гора" из "Игры престолов" подтвердил звание самого сильного человека в мире, подняв 474 кг

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Теги: Хафтор Бьернссон, мировой рекорд, игра престолов



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