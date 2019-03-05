Глава Салехарда получил прокурорское представление: не расселён дом, признанный аварийным в 1976 году

Закончилась проверка ситуации вокруг дома №18 по Лесозаводской в Салехарде, жители которого ранее пожаловались на то, что в мороз в здании отключили отопление, из-за чего стены промёрзли, а вода застыла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Одноэтажный трехквартирный жилой дом построен в 1950 г. В 1976 г. он уже имел признаки аварийного. Его жильцов включили в список переселения на 1976-80 гг. Однако расселения не случилось. Мэрия Салехарда 30 марта 2011 г. издала постановление, согласно которому, дом полностью изношен, его расселят в 2013 г. Вновь ничего не изменилось. Многочисленные жалобы жителей на плохое состояние дома мэрия игнорировала.

Распоряжение о признании дома №18 аварийным и подлежащим сносу издано лишь 28 декабря прошлого года, при этом срок переселения незаконно установили до 2025 г. Глава города получил представление, которое рассмотрено вместе с прокурором Салехарда.

Две семьи уже получили жилье из маневренного фонда, пока они не получат полноценную замену жилья в разваливающемся доме. В интересах еще одного жильца прокуратура города обратилась в суд, в иске речь идёт о том, что мэрия обязана вне очереди дать ямальцу благоустроенное жилое по договору социального найма.