Скандал на Украине: Зеленского прослушивает СБУ

В офисе кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского, уверенно лидирующего в президентском рейтинге, обнаружили прослушивающие устройства. Их нашла полиция, о чем сообщил в Twitter глава МВД страны Арсен Аваков.

Вначале в окружении Авакова заявили, что аппаратура принадлежит СБУ, а позже СБУ это признала, но оправдалась тем, что якобы шпионит она не за Зеленским, а просто по этому адресу "не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", и вообще это не имеет отношения к избирательной кампании. Однако вряд ли это можно считать объяснением.

"Где граница между соревнованием в борьбе за пост и преступлением?" - написал Аваков.

Отметим, что ранее "жучки" были найдены в штабе другого кандидата Анатолия Гриценко, идущего на пятом месте в рейтинге. Бывший депутат Рады Елена Бондаренко заявила, что СБУ является "главной угрозой украинской демократии".

Сам Зеленский тоже прокомментировал скандал.

"Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", - сказал он.

Украинский журналист Александр Дубинский полагает, что главная цель СБУ - создать основу для компромата на Зеленского.

"Зеленский выигрывает с 1000%-й вероятностью. Единственный способ для Порошенко сейчас дискредитировать Зеленского - это устранить его, в худшем случае физически. Для этого нужно понимать, куда человек ездит, с кем встречается и что делает. Как самый минимум, нужно попытаться доказать, что Зеленский все-таки связан с Коломойским и с ним общается», - сказал Дубинский на своем Youtube-канале.

Советник главы МВД депутат Рады Антон Геращенко считает, что Украина стоит на пороге своего "Уотергейта" (в США этот скандал привел к отставке в 1974 году президента Ричарда Никсона).

Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. Зеленский уверенно лидирует с 25%.