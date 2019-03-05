Адвокат родных жертв крушения Ту-154 под Сочи просит завести новое уголовное дело

Адвокат Игорь Трунов, представитель родственников погибших при крушении в 2016 году Ту-154, просит главу СК возбудить дело о халатности в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой самолета.

Заявление размещено на сайте Трунова. Адвокат указывает, что "ответственные должностные лица пытались использовать воздушное судно, которое заведомо было не способно, исходя из своих летных характеристик, выполнить рейс Чкаловский - Хмеймим и обратно, в связи с недостаточной максимальной взлетной массой и возможностями дальности перелета".

Трунов заявляет, что были нарушены требования безопасности полета.

"Фактически экономия на топливе и обслуживании воздушного судна, сопряженная с халатностью и недосмотрами наземных служб аэропорта Адлер, привели к авиационной катастрофе", - считает защитник.

Отмечается, что воздушное судно на аэродроме Чкаловский было заправлено "устаревшим видом топлива, которое не используется в современных воздушных судах".

Напомним, ранее Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление 72 родственников погибших в авиакатастрофе на сумму свыше 2 млрд руб. Иск, как сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов, подан против Страховой Компании "СОГАЗ", перестраховщика MS Amlin Лондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны.

В "СОГАЗе", однако,убеждены, что полностью выполнили обязательства по выплате компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе военного Ту-154, летевшего 25 декабря 2016 года из Москвы в Сирию .

Самолет рухнул в Черное море после промежуточной посадки в Сочи. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

Сообщалось, что 78 представителей погибших в авиакатастрофе требуют компенсации в большем размере. Всего, как сообщали в СКР, потерпевшими по делу были признаны 156 человек.

Напомним, расследование дела о крушении военного самолета неоднократно продлевали в связи со сложными экспертизами.