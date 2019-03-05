05 Марта 2019
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Происшествия Дальневосточный ФО Магаданская область

Директора магаданской школы подозревают в избиении и унижении учеников

Факты применения насилия в отношении учеников директором школы в Магаданской области подтвердились. Возбуждено уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, 23 января на сайте одной из телевизионных компаний областного центра был размещен видеосюжет о неправомерных действиях директора школы в селе Тахтоямск Ольского городского округа. Утверждалось, что директор якобы систематически унижает и оскорбляет детей, а также применяет к ним физическую силу и избивает.

Следователи выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Как отметили в ведомстве, все факты нашли свое подтверждение. Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником).

Теперь в ходе расследования будут установлены мотивы действий директора, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года в Магадане было возбуждено дело против директора детского дома - его также заподозрили в избиении воспитанников.

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Директора магаданской школы подозревают в избиении и унижении учеников

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Теги: школа, избили, директор, СКР



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