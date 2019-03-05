05 Марта 2019
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Словосочетание "мусорная реформа" попало под цензуру власти

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в ходе рабочего визита в Нижний Тагил призвал журналистов отказаться от термина "мусорная реформа".

Как рассказал Накануне.RU один из участников встречи тагильского гостя с представителями СМИ, Смирнов попросил не употреблять слово "мусорная" в отношении законодательных инициатив федерального руководства страны о новой схеме управления твёрдыми коммунальными отходами. И посоветовал отныне говорить об "экологической реформе".

Очевидно, министр не сам придумал новый термин. Подобная рекомендация не раз звучала в различных кабинетах, когда чиновники искали замену словосочетанию, имеющему явно негативный контекст. Мало того, что в нем упоминалась "реформа" – слово, от которого до сих пор коробит тех, кому повысили пенсионный возраст, так она ещё и "мусорная". Правда, в отличие от министра, его более продвинутые в части лексико-семантического анализа слов коллеги рекомендовали употреблять красивое предложение "национальный экологический проект", в котором нет ни "мусора", ни "реформы".

Отметим, что сегодня же в 14.30 Николаю Смирнову предстоит ещё одна встреча, которую официально назвали "круглый стол по вопросам реализации реформы ТКО". Как можно убедиться, прогресс очевиден – с подачи министра словосочетание "мусорная реформа" в Нижнем Тагиле уже стараются не произносить. Осталось это объяснить участникам круглого стола, среди которых, помимо Смирнова, мэра города Владислава Пинаева и руководства компании-регоператора по вывозу мусора "Рифей", будут депутаты, представители общественных организаций и таких движений, как "Тагил за перемены" и "Тагил против".

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Словосочетание "мусорная реформа" попало под цензуру власти

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Теги: министр энергетики и ЖКХ, Николай Смирнов, мусорная реформа, Нижний Тагил



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