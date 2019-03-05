Самый богатый человек планеты за год увеличил свое состояние на $19 млрд

Основатель компании Amazon Джефф Безос, за год увеличивший свое состояние еще на 19 млрд долларов, остается самым богатым человеком планеты. Об этом сообщает Forbes.

В 2018 году состояние Безоса оценивалось в 112 млрд долларов, в 2019 году - в 131 млрд долларов.

Джефф Безос впервые был признан самым богатым человеком в мире в июле 2017 года. Он сместил основателя Microsoft Билла Гейтса с первой строчки. Forbes оценил состояние Безоса в $90,6 млрд.

Самой богатой женщиной признана наследница основателя компании L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние оценивается в 49,3 миллиарда долларов. В общем рейтинге богатейших людей планеты Майерс занимает 15-ую строчку.

Год назад сообщалось, что состояние богатейших людей планеты выросло - 1% населения Земли владеет 82% всех богатств. Состояние 3,7 млрд жителей планеты при этом осталось неизменным.