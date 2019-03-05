05 Марта 2019
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Общество Свердловская область

Нижнетагильский завод оштрафован за сброс загрязняющих веществ в реку

Нижнетагильский завод ПАО "Уралхимпласт" оштрафован за сброс вредных веществ в реку Черная Катабка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области штраф составил 80 тыс. руб.

"В первой половине 2018 г. допускало превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ, в том числе по таким веществам, как фенол, формальдегид, нитрат-ион, железо, нефтепродукты, фосфор фосфатов", - уточнили в ведомстве.

В отношении организации прокурор возбудил дело об административном правонарушении.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора ПАО "Уралхимпласт". По результатам рассмотрения должны быть приняты меры по улучшению качества очистки сточных вод из биологических очистных сооружений.

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Нижнетагильский завод оштрафован за сброс загрязняющих веществ в реку

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Теги: нижний тагил, завод, загрязняющие вещества, река, штраф, прокуратура



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