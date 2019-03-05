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Происшествия Тюменская область Уральский ФО

В Тюменской области за смерть ученика, утонувшего в канализации, наказана директор школы

Директор школы из Викулово наказана за то, что на территории учреждения погиб ученик – он утонул в канализации из-за обрушения перекрытий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Викуловского районного суда.

Напомним, трагедия произошла 13 сентября 2017 г. Провал случился из-за обрушения бетонных перекрытий канализационной емкости, куда и упал восьмилетний мальчик. Он утонул в образовавшейся яме, тело позже извлекли спасатели.

Директор признана виновной в халатности, которая стала причиной смерти мальчика. Она наказана полутора годами условно с двухлетним испытательным сроком. Удовлетворены иски двух потерпевших, каждый из них получил от главы школы по 500 тыс. руб.

провал в Викулово, провал грунта, школьник(2017)|Фото: vk.com

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В Тюменской области за смерть ученика, утонувшего в канализации, наказана директор школы

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Теги: Викулово, земля, смерть ребенка, провал грунта



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