В Тюменской области за смерть ученика, утонувшего в канализации, наказана директор школы

Директор школы из Викулово наказана за то, что на территории учреждения погиб ученик – он утонул в канализации из-за обрушения перекрытий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Викуловского районного суда.

Напомним, трагедия произошла 13 сентября 2017 г. Провал случился из-за обрушения бетонных перекрытий канализационной емкости, куда и упал восьмилетний мальчик. Он утонул в образовавшейся яме, тело позже извлекли спасатели.

Директор признана виновной в халатности, которая стала причиной смерти мальчика. Она наказана полутора годами условно с двухлетним испытательным сроком. Удовлетворены иски двух потерпевших, каждый из них получил от главы школы по 500 тыс. руб.