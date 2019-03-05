05 Марта 2019
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Медведев заявил, что Россия готова поставлять газ через Украину и после 2019 года, но есть условия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ готова поставлять газ через украинскую территорию и после 2019 года, когда в строй введут трубопровод "Северный поток-2", но для этого нужно соблюсти несколько условий.
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Как рассказал глава кабмина в интервью изданию Luxemburger Wort, среди них - выгодные экономические условия для сторон, урегулированные отношения между участниками сделки и стабильная политическая обстановка в стране. По словам Медведева, трубопровод обеспечит только часть объема газа, необходимого Европейскому союзу, но поставки по этому маршруту будут более безопасными и экономически выгодными для ЕС.

Премьер-министр назвал трубопровод "очень интересным проектом" в коммерческом плане для всех его участников, также "Северный поток-2" снизит транзитные риски поставок топлива, что важно для России. Медведев добавил, что отказываться от транзита по территориям других стран не предполагается, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев высказал "худшие подозрения" по поводу выборов на Украине. По его словам, избирательная кампания проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, что ставит под сомнение их легитимность.

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Медведев заявил, что Россия готова поставлять газ через Украину и после 2019 года, но есть условия

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Теги: Медведев, газ, Украина, Северный поток



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