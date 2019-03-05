В Магнитогорске глава общества инвалидов получил "условку" за мошенничество с деньгами своих подопечных

В Магнитогорске условный срок дали главе районного общества инвалидов.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и назначили 2,5 года с испытательным сроком 2 года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленник отправлял в городское управление соцзащиты письма с просьбой оказать материальную помощь членам общества. Полученные деньги он присваивал себе, а инвалидам объяснял, что средства принадлежат организации.

Общая сумма ущерба составила 50 тыс. руб. Также суд наложил арест на "Ладу" главы общества стоимостью 450 тыс. руб.