Обманутые дольщики из ХМАО требуют отменить "условку" застройщику, который не сдал дом "из-за Путина и Крыма"

Обжалован приговор главе "Строительно-монтажного управления 68" Олегу Буркину, который получил "условку" за обман дольщиков и долги по зарплате, сообщил Накануне.RU один из пострадавших владельцев жилья Вадим Шамсутдинов.

"Я подал апелляционную жалобу 1 марта, она зарегистрирована в окружном суде 4 марта", - заявил Шамсутдинов.

В ней он требует заменить условный срок на реальный. Дата рассмотрения не назначена.

Напомним, руководитель украл у дольщиков в октябре 2014 – ноябре 2016 гг. – 4 млн 800 тыс. руб., а в октябре – декабре 2016 г. – 11 млн руб. Сделал он это в рамках махинаций со строительством домов в микрорайоне №9 Лангепаса, а также дома № 42 по ул. Мира. Кроме того, Буркин обвинялся в невыплате 680 тыс. руб. зарплаты работникам предприятия, злоупотреблении полномочиями, злостном неисполнении вступивших в силу решений по искам различных компаний к предприятию. Согласно приговору суда, он получил за это пять лет условно.

Летом 2017 г. обманутые дольщики выступили в Госдуме. Жители рассказали, что застройщик не смог сдать трехэтажный дом, возложив вину за срыв сроков "на Владимира Путина и Крым". Такая аргументация разозлила спикера Госдумы, а глава Минстроя пообещал разобраться в том, почему самодостаточный регион полтора года не может решить проблему.

"Сомнений в том, что дом достроится, у нас не было. Мы вступили в строительство, потому что были мотивированы, так как долевое строительство выгодно - "Сбербанк" компенсировал три процентных пункта по ипотеке. Мы думали, что это безопасно, так как Госдума приняла закон о страховании, но наши представления оказались ложными и мы поняли, что все фикция", - выступил на слушаниях один из дольщиков.

По его словам, многие из его братьев по несчастью живут в съемном жилье, расходы на которое составляют порядка 45 тыс. руб. Даже при более высоких северных зарплатах сумма довольно существенная.

"На вопрос гендиректору, из-за чего произошел сбой в строительстве, он сказал, что после санкций материалы подорожали, что виноват Путин: он забрал Крым, а мы "расхлебываем". Эти конкретные слова прозвучали из уст гендиректора", - утверждает Шамсутдинов.