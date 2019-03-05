05 Марта 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Китай потратит на оборону более триллиона юаней

В ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей озвучен военный бюджет КНР на 2019 г.
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В докладе об исполнении центрального и местных бюджетов за прошлый год было упомянуто, что рост расходов на оборону составит 7,5%. Как передаёт "Синьхуа", темпы несколько снизились – в 2018 г. рост был 8,1% по сравнению с 2017 г. На эти цели в 2019 г. планируется потратить 1,19 трлн юаней или примерно 177,61 млрд долларов США.

The Paper сообщает, что внимание будет сосредоточено на ускоренном развитии военно-гражданской интеграции, подготовке фондов защиты, комплексной помощи отставным военным, на нужды которых увеличат ассигнования из государственного бюджета.

В Пекине традиционно считают, что национальная оборона должна развиваться в соответствии с экономическим развитием и соответствовать интересам Китая. За последние годы Китай увеличивал свой военный бюджет умеренными темпами. КНР стремится сделать свои вооружённые силы более мобильными и лучше оснащёнными, а темпы роста затрат ниже 10% в год позволяют ему не втягиваться в гонку вооружений с США.

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Китай потратит на оборону более триллиона юаней

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Теги: Китай, оборона, бюджет, ВСНП



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