Вместо рекламы? В Тюмени под видеозапись избили школьницу-блогера

Тюменская школьница, которая ведёт блог со 175 тыс. подписчиков, пострадала от подростков – её избили семь девочек. Полицейские возбудили административное дело, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, конфликт произошёл 22 февраля. После уроков девочку окружили семь школьниц, которым не понравилось, как она выглядит и ходит. Началась потасовка, которую стали снимать на видео. Жертве агрессии удалось вырваться на улицу, однако преследование продолжилось. Чтобы спастись, тюменка села в припаркованную машину к незнакомому мужчине, который отпугнул нападавших. Отсидевшись, ученица вызвала такси и уехала домой. Добавим, сейчас на аккаунт пострадавшей в Instagram подписаны 175 тыс. пользователей, и причиной налёта якобы стала зависть ровесниц.

Пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина рассказала Накануне.RU, что 22 февраля в шестой отдел полиции поступило заявление от родителей школьницы. Возбуждено административное дело по статье "Побои".

Отметим, случаи подростковой жестокости в последнее время регистрируются довольно часто. Резонансной стала история, произошедшая в Свердловской области, в Берёзовском, когда компания пьяных подростков до смерти избила 20-летнего инвалида. Известны и другие случаи аморального "самовыражения" подростков - в частности, в южноуральском Магнитогорске и прикамском Чайковском дети прикуривали от свечей в храме. В том же городе Пермского края компания несовершеннолетних заставила ровесницу целовать обувь.