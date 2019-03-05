05 Марта 2019
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Ветеран свердловского хоккея: самым опасным соперником для "Автомобилиста" в Кубке Гагарина является "Авангард"

Заслуженный тренер РСФСР по хоккею с шайбой, старший тренер команды мастеров ХК "Автомобилист" с 1982 по 1987 годы Альберт Федоров поделился своими впечатлениями от выхода екатеринбургской команды во второй раунд Кубка Гагарина.

Напомним, в понедельник подопечные Андрея Мартемьянова обыграли в Челябинске местный "Трактор". Благодаря этому результату "Автомобилист" выиграл серию с общим счетом 4:0 и вышел во второй раунд Кубка - впервые в своей истории.

"Это лучшее достижение за всю историю хоккея нашего города. Заняли первое место на Востоке ("Автомобилист" досрочно выиграл дивизион Харламова, - прим.), побеждали такие команды, как ЦСКА, "Динамо", питерский СКА. Считаю, что это самый удачный сезон. Но тревогу вызывает то, что у нас, в основном, забивает одна смена. Чтобы стать чемпионами и выиграть Кубок, нужно иметь все такие пятерки, как первая. Также тревогу вызывает игра в обороне, бывают провалы, но очень восхищает игра Якуба Коваржа", - рассказал Накануне.RU Альберт Федоров.

Якуб Коварж, вратарь ХК "Автомобилист"(2015)|Фото:https://ru.wikipedia.org

Он отметил, что видна большая работа, которую проделал главный тренер Андрей Мартемьянов.

"Он сумел сплотить коллектив, сумел зарядить их идеей. Поставил большие задачи, и это правильно. Мне его работа очень нравится и импонирует", - признался специалист.

Говоря о дальнейших перспективах "Автомобилиста" в плей-офф Кубка Гагарина, Альберт Федоров отметил, что самым опасным соперником является омский "Авангард".

"Он показывает нынче великолепную игру. А остальные коллективы вполне проходимы. Тот же "Авангард" можно пройти, при таком-то вратаре и мобилизации. Главное, чтобы все были здоровы", - добавил ветеран свердловского хоккея.

Напомним, соперник "Автомобилиста" по второму раунду Кубка Гагарина станет известен позже.

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Ветеран свердловского хоккея: самым опасным соперником для "Автомобилиста" в Кубке Гагарина является "Авангард"

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Теги: Автомобилист, Кубок Гагарина, Авангард



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