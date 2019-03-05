В правительстве не одобрили концепцию Роскосмоса по сверхтяжелой ракете

Разработанная Роскосмосом концепция новой российской сверхтяжелой ракеты не была поддержана в правительстве.

По словам источника РИА Новости, проект получит серьезные изменения.

По данным другого источника, концепцию сверхтяжелой ракеты вернули на доработку из-за того, что она включает программу полетов к Луне только на пять-семь лет после создания ракеты носителя, а не на долгосрочную перспективу.

В январе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о готовности корпорации создать новую российскую сверхтяжелую ракету "Енисей".

Он уточнил, что создание образца ожидается к 2028 году. Разработчиками ракеты стали РКК "Энергия", ракетно-космический центр "Прогресс" и Центр имени Хруничева в части создания третьей ступени.