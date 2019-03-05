В Прикамье главе поселения может грозить "уголовка" за убийство спящего медведя

Возбуждено уголовное дело из-за незаконной охоты, в которой может быть замешан глава Юксеевского сельского поселения Василий Утробин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, жертвами отстрела стали четыре рыси и медведь, причём косолапого якобы застрелили спящим. В незаконной охоте подозревают Утробина и топ-менеджера крупной энергетической компании Николая Илюшина, причём это могло произойти дважды – в начале и конце 2018 г. Чиновник написал заявление об уходе и 21 января ушёл в отпуск. В силу тяжёлой болезни он может не вернуться на работу.

В пресс-службе управления добавили, что дело возбуждено не против кого-то конкретного, а по факту незаконной охоты.