В Прикамье главе поселения может грозить "уголовка" за убийство спящего медведя

05 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

В Прикамье главе поселения может грозить "уголовка" за убийство спящего медведя

Возбуждено уголовное дело из-за незаконной охоты, в которой может быть замешан глава Юксеевского сельского поселения Василий Утробин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
Читайте также:

Напомним, жертвами отстрела стали четыре рыси и медведь, причём косолапого якобы застрелили спящим. В незаконной охоте подозревают Утробина и топ-менеджера крупной энергетической компании Николая Илюшина, причём это могло произойти дважды – в начале и конце 2018 г. Чиновник написал заявление об уходе и 21 января ушёл в отпуск. В силу тяжёлой болезни он может не вернуться на работу.

В пресс-службе управления добавили, что дело возбуждено не против кого-то конкретного, а по факту незаконной охоты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье главе поселения может грозить "уголовка" за убийство спящего медведя

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Юксеевское сельское поселение, Василий Утробин, Николай Илюшин, незаконная охота, отставка по собственному желанию



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2019 10:39 Мск В Прикамье мэр, которого обвинили в убийстве спящего медведя, подал в отставку
Ранее 21.01.2019 08:10 Мск В Прикамье чиновнику вменяют незаконное убийство спящего медведя и рысей

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 46

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети