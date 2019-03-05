05 Марта 2019
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В Екатеринбурге реконструируют сквер на Уралмаше

В Екатеринбурге реконструируют сквер на проспекте Орджоникидзе. Общественные обсуждения пройдут во вторник, 12 марта, в зале администрации района. Принять участие может любой желающий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В сквере планируют полностью восстановить фонтан, положить новую плитку в пешеходной зоне, установить детские игровые и спортивные комплексы, скамейки и архитектурные формы. Также проведут работы по озеленению участка.

"В предлагаемый архитекторами и дизайнерами проект будут внесены все необходимые правки, а преобразится сквер уже в 2019 году", - добавили в администрации района.

Пожелания и предложения можно представить в электронном виде, просто отправив письмо на электронную почту администрации района – mail@ordadmin.ru. Прием ведется до 7 марта – в дальнейшем, после обработки, все представленные мнения будут учтены в ходе общей дискуссии и при корректировке эскизного проекта.

"В ближайшей перспективе сквер должен будет стать местом не только летнего отдыха, но и зимних гуляний для населения – ведь именно сюда мы планируем перенести новогодний ледовый городок с большой ёлкой, традиционно обустраиваемый в декабре", – отмечает глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Добавим, что в Екатеринбурге отреставрируют ещё несколько скверов и парков.

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В Екатеринбурге реконструируют сквер на Уралмаше

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Теги: екатеринбург, уралмаш, реконструкция сквера



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