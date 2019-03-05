05 Марта 2019
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Общество За рубежом

СМИ узнали, чем занимался вокалист The Prodigy за два дня до смерти

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до своей смерти участвовал в забеге на 5 км, сообщает Daily Mail.

Артист принимал участие в кроссе в британском городе Челмсфорд и преодолел дистанцию за 21 минуту и 22 секунды. По словам очевидцев, музыкант находился в приподнятом настроении и выглядел здоровым.

Ранее британская The Sun сообщила, что тело 49-летнего Флинта было обнаружено в понедельник, 4 марта, в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс, Великобритания). Полиция и медики, вызванные на место, не сообщили о конкретной причине смерти, но отметили, что она не была криминальной.

Создатель The Prodigy Лиам Хоулетт сообщил в официальном аккаунте коллектива в Instagram, что Флинт покончил жизнь самоубийством.

Как передает Regnum, Флинт в одном из интервью в 2015 году заявлял о своих планах совершить суицид.

"Я ни на что не коплю. Я сразу все обналичиваю. У меня всегда было это чувство, что когда мне надоест, я убью себя", - сказал, в частности, музыкант.

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СМИ узнали, чем занимался вокалист The Prodigy за два дня до смерти

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Теги: The Prodigy, Кит Флинт



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