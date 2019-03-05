05 Марта 2019
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Политика В России За рубежом

Россия зафиксировала миллионы кибератак из США

Россия зафиксировала миллионы кибератак на свои IP-адреса с территории Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что они были осуществлены несколько дней назад и подчеркнул, что информация о случившемся не афишировалась.

"Мы зафиксировали три миллиона атак на российские IP-адреса с территории Соединенных Штатов", - уточнил Антонов.

Анатолий Антонов(2017)|Фото: REUTERS

Посол заявил, что тема будет поднята на повестку дня. Антонов намерен обсудить эту ситуацию с американскими коллегами и выяснить, кто именно атакует российские IP-адреса, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон организовал успешную кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований".

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Россия зафиксировала миллионы кибератак из США

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Теги: Россия, США, кибератаки



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