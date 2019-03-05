В детском саду Кургана воспитательница заклеила скотчем рот ребенку, из-за чего он чуть не задохнулся

В одном из детских садов Кургана произошел вопиющий случай издевательства над ребенком - воспитательница взяла скотч и заклеила малышу рот, чтобы он не плакал.

Инцидент произошел в декабре прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"Воспитатель скотчем заклеила ему рот, из-за чего ребенок сильно испугался и испытал затруднения с дыханием", - добавили в надзорном ведомстве.

В администрацию учреждения было внесено представление, по результатам которого воспитательницу уволили с занимаемой должности и привлекли ее к уголовной ответственности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, похожий случай произошел в Дагестане - там воспитательница детдома в городе Каспийске в коридоре избила воспитанника.