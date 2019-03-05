05 Марта 2019
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Происшествия Северо-Кавказский ФО

В Дагестане уволили воспитательницу детдома, которая избила воспитанника

В дагестанском Каспийске воспитательница детского дома избила одного из воспитанников.

На видеозаписи, которая есть в распоряжении следственных органов, видно, как девушка останавливает в коридоре мальчика и наносит ему несколько ударов.

"Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Дагестану.

Уже известно, что воспитатель детского дома уволена после информации об избиении воспитанника, а директор детдома отстранена от должности.

детдом, избиение, воспитательница(2019)|Фото:"Кавказский узел"

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В Дагестане уволили воспитательницу детдома, которая избила воспитанника

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Теги: Каспийск, избиение, детдом, мальчик, воспитательница



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