В Дагестане уволили воспитательницу детдома, которая избила воспитанника

В дагестанском Каспийске воспитательница детского дома избила одного из воспитанников.

На видеозаписи, которая есть в распоряжении следственных органов, видно, как девушка останавливает в коридоре мальчика и наносит ему несколько ударов.

"Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Дагестану.

Уже известно, что воспитатель детского дома уволена после информации об избиении воспитанника, а директор детдома отстранена от должности.