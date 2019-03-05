Клинтон отказалась от участия в выборах 2020 года

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Она пояснила, что планирует писать книги и наслаждаться ролью бабушки, передает Regnum. В то же время, по словам Клинтон, она продолжит работать и отстаивать свои убеждения.

Напомним, в 2016 году Хиллари Клинтон боролась за пост президента США, но победу одержал представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

В 2017 году бывший госсекретарь США представила свою новую книгу "Что случилось?". Она посвящена поражению политика на президентских выборах 2016 года. В 469-страничной книге Клинтон выражает уверенность, что Москва вмешивалась в выборы.

В январе она заявила своему близкому окружению, что не отказывается от идеи участвовать в президентской гонке в 2020 году.