Несовершеннолетние дети Дерипаски владеют акциями En+ на $198 млн

Несовершеннолетние дети Олега Дерипаски Петр и Мария через трастовый фонд владеют 3,4% акций компании En+. Эту информацию в комитете палаты общин Великобритании по иностранным делам озвучил глава совета директоров компании лорд Грегори Баркер.

Петру и Марии 17 и 15 лет. (дети от брака с Полиной Юмашевой). Из проспекта к IPO следовало, что Полина получила 5,8% акций En+, еще 1,75% достались ее отцу, следует из отчета холдинговой компании, порядка 3,4% акций находились у фондов Eclipse Star Holdings и Orandy Capital, которые принадлежат детям Дерипаски, пишет РБК.

По этим акциям дети Дерипаски успели получить дивиденды после IPO компании, которое состоялось в ноябре 2017 г., и до введения против нее американских санкций в апреле 2018 г. Дивиденды в сумме составили около $7 млн. Исходя из текущих котировок на Лондонской бирже, пакет в 3,42% оценивается в $198 млн.



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