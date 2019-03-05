В торговом центре Челябинска из-за возгорания эвакуировали людей

В Челябинске ночью из-за возгорания в магазине "Мегамарт" эвакуировали людей из ТРК "Фокус".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, произошло короткое замыкании с последующим возгоранием электропроводки в холодильной установке в магазине "Мегамарт" на первом этаже комплекса.

Из здания самостоятельно эвакуировались 52 человека.

"На возгорание реагировал 31 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – 24 человека и 7 единиц техники", - отметили в пресс-центре.

В результате инцидента никто не пострадал.