В торговом центре Челябинска из-за возгорания эвакуировали людей
В Челябинске ночью из-за возгорания в магазине "Мегамарт" эвакуировали людей из ТРК "Фокус".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, произошло короткое замыкании с последующим возгоранием электропроводки в холодильной установке в магазине "Мегамарт" на первом этаже комплекса.
Из здания самостоятельно эвакуировались 52 человека.
"На возгорание реагировал 31 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – 24 человека и 7 единиц техники", - отметили в пресс-центре.
В результате инцидента никто не пострадал.