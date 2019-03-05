Ян Центер перешёл работать в УК "УЗТМ-Картэкс"

05 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Врачи роддома выдвинули требования Собянину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Ян Центер перешёл работать в УК "УЗТМ-Картэкс"

Бывший первый заместитель председателя правления Газпромбанка Ян Центер назначен генеральным директором УК "УЗТМ-Картэкс", объединяющей крупнейшие российские предприятия тяжелого машиностроения и литейное производство. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уралмашзавода.

"На новом посту ему предстоит реализовать поставленную руководством Газпромбанка стратегическую задачу по созданию современного машиностроительного комплекса, обеспечивающего горнодобывающую отрасль и металлургию конкурентоспособной техникой", - добавили в УЗТМ.

Сама управляющая компания была образована в 2017 году. В неё вошли екатеринбургское ПАО "Уралмашзавод", петербургское ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" и ООО "ОМЗ-Литейное производство".

"Повышение уровня качества машин, низкая совокупная стоимость владения техникой УЗТМ-Картэкс, развитая система сервисного обслуживания, отвечающая требованиям современного рынка, - основные ориентиры управляющей компании в ближайшие годы. Решение этих вопросов позволит реализовать задачу, поставленную перед компанией председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым", - заявил Ян Центер.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ян Центер перешёл работать в УК "УЗТМ-Картэкс"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ян Центер, узтм, уралмашзавод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 22

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети