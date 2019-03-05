Ян Центер перешёл работать в УК "УЗТМ-Картэкс"

Бывший первый заместитель председателя правления Газпромбанка Ян Центер назначен генеральным директором УК "УЗТМ-Картэкс", объединяющей крупнейшие российские предприятия тяжелого машиностроения и литейное производство. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уралмашзавода.

"На новом посту ему предстоит реализовать поставленную руководством Газпромбанка стратегическую задачу по созданию современного машиностроительного комплекса, обеспечивающего горнодобывающую отрасль и металлургию конкурентоспособной техникой", - добавили в УЗТМ.

Сама управляющая компания была образована в 2017 году. В неё вошли екатеринбургское ПАО "Уралмашзавод", петербургское ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" и ООО "ОМЗ-Литейное производство".

"Повышение уровня качества машин, низкая совокупная стоимость владения техникой УЗТМ-Картэкс, развитая система сервисного обслуживания, отвечающая требованиям современного рынка, - основные ориентиры управляющей компании в ближайшие годы. Решение этих вопросов позволит реализовать задачу, поставленную перед компанией председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым", - заявил Ян Центер.