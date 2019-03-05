В Челябинске торговым сетям пригрозили штрафами за просроченные продукты в мусорных баках

На Южном Урале Россельхознадзор пригрозил торговым сетям крупными штрафами за просроченные продукты в мусорных баках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления.

В ведомство поступают обращения граждан о случаях обнаружения "просрочки" в мусорных баках. Россельхознадзор рекомендовал руководителям торговых сетей усилить контроль за утилизацией пищевых продуктов с истекшим сроком годности, напомнив, что выбрасывать их в мусор запрещено Техническим регламентом Таможенного союза.

Нарушителям грозит административный штраф до 700 тыс. руб.