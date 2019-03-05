В Зауралье задержали мужчину, который пытался провезти через границу китайское средство для похудения с запрещенным веществом

В Петухово в пункте пропуска задержали мужчину, который ехал из Омска в Екатеринбург.

В автомобиле он перевозил вещество китайского производства, в составе которого было запрещенное сильнодействующее вещество сибутрамин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Оказалось, что эти лекарства относятся к сильнодействующим медицинским препаратам, запрещенным к обороту на территории России.

Перевозимый груз в количестве 84 капсул был изъят и передан сотрудникам полиции. Сейчас возбуждено уголовное дело.